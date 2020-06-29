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ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Büyükada'daki bisiklet hırsızlığı kamerada

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Büyükada'daki bisiklet hırsızlığı kamerada
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ADALAR'da bahçe duvarında bulunan 2 adet bisikleti çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.50 sıralarında Büyükada'da Nizam Caddesi üzerinde bir evin duvarında bulunan 2 bisiklet çalındı. Ev sahibi tarafından Büyükada Polis Merkezi'ne haber verilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntüleri inceledikten sonra şüpheli 2 kişiyi yakalamak için arama başlattı. Şüpheliler Büyükada'da bisikletlerle birlikte yakalanarak suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan bisikletler ise sahibine iade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Adalar'da evin duvarında bulunan bisikleti çalan iki şüphelinin o anları güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa giren şüphelilerden bir tanesi, bisikletlerin yanına geldikten sonra çevre kontrolü yapmaya başlıyor. Bisikletlerden biraz uzaklaştıktan sonra tekrar yanına gelen şüpheli, ani bir hareketle bisikleti alarak binmeye başlıyor ve sokaktan ayrılıyor.

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