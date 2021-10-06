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Büyükada'da tahliye gerilimi! Ä°BB ve TÜGVA'dan açÄ±klama

#Büyükada#IBB#TÜGVA
BÃ¼yÃ¼kadada tahliye gerilimi Ä°BB ve TÃœGVAdan aÃ§Ä±klama

Büyükada'da bulunan Åžehir HatlarÄ± Vapur Ä°skelesi'nde TÜGVA Adalar Ä°lçesi TemsilciliÄŸi'nin Ä°BB tarafÄ±ndan tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabÄ±ta ekipleri arasÄ±nda gerginlik çÄ±ktÄ±. TÜGVA yetkilileri kira sözleÅŸmesinin Ä°BB tarafÄ±ndan usulsüz olarak tek taraflÄ± bozulduÄŸunu iddia etti. Ä°BB ise binanÄ±n tahliyesi için ellerinde mahkeme kararÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

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BÃ¼yÃ¼kada'da bulunan Åžehir HatlarÄ± Vapur Ä°skelesi Ã§evik kuvvet tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ile TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± (TÃœGVA) arasÄ±ndaki dÃ¼n sabahtan beri sÃ¼regelen yerin tahliye edilmesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan gerginlik nedeniyle polis ekipleri gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã‡evik Kuvvet tarafÄ±ndan binaya giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yasaklandÄ±. Daha Ã¶nce BELTUR'un iÅŸlettiÄŸi, BÃ¼yÃ¼kada Åžehir HatlarÄ± Vapur Ä°skelesi Ã¼zerinde bulunan ve iÅŸletmesi 2018 yÄ±lÄ±nda 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ä°BB tarafÄ±ndan TÃœGVA'ya verilen kafeterya, Ä°BB'nin aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu davayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine tahliye edilmek istendi. Polis ile Ä°BB zabÄ±ta ekipleri ve bazÄ± vatandaÅŸlar arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.Â

BÃ¼yÃ¼kadada tahliye gerilimi Ä°BB ve TÃœGVAdan aÃ§Ä±klama

Ä°BB'NÄ°N AÃ‡IKLAMASI

Ä°BB tarafÄ±ndan konuyla ilgili olarak yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BÃ¼yÃ¼kada iskelesi tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼kada Ä°skelesinin Ã¼st katÄ±nÄ±n tahliyesine iliÅŸkin hiÃ§bir hukuki engel kalmadÄ±. Mahkeme kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Ä°stanbul 2. Ä°dare Mahkemesinin 28 MayÄ±s 2021 tarihli, 2021-158 numaralÄ± kararÄ± ve Ä°stanbul BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi Onuncu Ä°dare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz NumaralÄ±, 06.07.2021 tarihli kararlarÄ± ile BÃ¼yÃ¼kada Ä°skelesinin kesin olarak tahliyesine karar verildi. Hukuki sÃ¼recin Ä°BB lehine tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tahliye iÅŸlemine baÅŸlandÄ±." denildi.

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BÃ¼yÃ¼kadada tahliye gerilimi Ä°BB ve TÃœGVAdan aÃ§Ä±klama

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TÃœGVA'NIN AÃ‡IKLAMASI

TÃœGVA'dan yapÄ±lan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶zel hukuka tabi sÃ¶zleÅŸmemizi haksÄ±z bir ÅŸekilde tek taraflÄ± olarak feshettiÄŸini beyan etmiÅŸ ve bu haksÄ±z feshin tarafÄ±mÄ±zca kabul edilmemesi akabinde kaymakamlÄ±ktan tahliyemizi talep etmiÅŸtir. Kira sÃ¶zleÅŸmemizin devam ettiÄŸine iliÅŸkin aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tespit davasÄ± sÃ¼recinin devam etmesi ve konuya iliÅŸkin verilmiÅŸ bir mahkeme kararÄ± olmamasÄ± nedeniyle kaymakamlÄ±k ve valilik Ä°BB'nin bu talebini reddetmiÅŸtir. Ä°BB bu kararÄ± tanÄ±mayarak, yetkisiz zabÄ±ta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ±, hangi eÅŸyalarÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin herhangi bir kayÄ±t dahi tutulmadan, zorla binamÄ±zdan gasp etmiÅŸ ve bina dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. ZabÄ±ta gÃ¶revlileri sabah saatlerinden itibaren ilÃ§e binamÄ±zÄ±n iÃ§inde, binadan Ã§Ä±kmamÄ±z halinde kalan eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± da gÃ¶tÃ¼rmek amacÄ±yla takriben 30-40 kiÅŸilik bir ekiple, vardiyalÄ± bir ÅŸekilde nÃ¶bet tutmaya (saat 23.00 itibarÄ±yla) devam etmektedir. Konuya iliÅŸkin hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve halen devam etmektedir. Biz TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± olarak hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne inancÄ±mÄ±z gereÄŸi, ÅŸeffaflÄ±k prensibi iÃ§inde, yasa ve usule uygun ÅŸekilde Ã¼lkemizin genÃ§leri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz" denildi.

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#Büyükada#IBB#TÜGVA