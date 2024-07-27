Åžarj edilebilir hibrit araÃ§larda vergi dilimleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼: Ã–TVâ€™ye â€˜BYDâ€™ ayarÄ±

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Åžarj edilebilir hibrit (Plug In-Hybrid) motorlu araÃ§lardan alÄ±nan Ã–TVâ€™yi yÃ¼zde 80â€™den yÃ¼zde 30â€™a kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ren dÃ¼zenleme dÃ¼n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, karbondioksit emisyonu 25 gramÄ±n altÄ±nda olup, elektrikli sÃ¼rÃ¼ÅŸ menzili 70 kilometre ve Ã¼zerinde olan ÅŸarj edilebilir hibrit araÃ§larÄ±n Ã–TV oranlarÄ± artÄ±k, aracÄ±n motor silindir hacmi ve matrah limitine (vergi Ã¶ncesi fiyatÄ±)Â gÃ¶re yÃ¼zde 30, 60 ve 70 ÅŸeklinde sÄ±ralanacak.

YÃœZDE 30â€™A TEK MODEL GÄ°RÄ°YOR

Ã‡inli otomotiv devi BYDâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yatÄ±rÄ±m yapmak Ã¼zere imzalarÄ± atmasÄ±ndan hemen Ã¶nce TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na sunulan Ã–TV indirimi teklifi, BYD 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± destekleyen Ã¶nemli teÅŸviklerden birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–yle ki, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi 26 Temmuz 2024 itibarÄ±yla yÃ¼zde 30â€™luk Ã–TV dilimine, TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ÅŸarj edilebilir hibrit araÃ§lar arasÄ±ndan sadece BYDâ€™nin yakÄ±nda tekrar satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmasÄ± beklenen Seal U DM-i modeli giriyor.

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ÃœÃ‡ YENÄ° Ã–TV DÄ°LÄ°MÄ°

YÃ¼zde 60â€™lÄ±k dilime ise yine yakÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak Skoda Kodiaq ile birlikte BMW X1 ve DS 9 modellerinin ÅŸarj edilebilir hibrit versiyonlarÄ± dahil oluyor. Ancak, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda baÅŸta MG, Chery gibi Ã‡inli markalar olmak Ã¼zere AvrupalÄ± markalarÄ±n da Ã–TV desteÄŸini karÅŸÄ±layan ÅŸarj edilebilir hibrit otomobilleri TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ± bekleniyor.

DÃ¼zenlemenin detaylarÄ±nda ise yeni Ã–TV dilimleri; motor silindir hacmi 1600 cm3â€™Ã¼ geÃ§meyen, Ã–TV matrahÄ± 1 milyon 350 bin TLâ€™yi aÅŸmayan araÃ§lar iÃ§in yÃ¼zde 30 Ã–TV, motor silindir hacmi 1600 cm3â€™Ã¼ geÃ§meyen, Ã–TV matrahÄ± 1 milyon 350 bin TLâ€™yi aÅŸanÂ araÃ§lar iÃ§in yÃ¼zde 60 Ã–TV ve motor silindir hacmi 1600 cm3â€™Ã¼ geÃ§en, Ã–TV matrahÄ± 1 milyon 350 bin TLâ€™yi aÅŸmayan araÃ§lar iÃ§in yÃ¼zde 70 Ã–TV ÅŸeklinde sÄ±ralanÄ±yor. Ã–TV avantajÄ±ndan yararlanacak araÃ§larda karbondioksit emisyonu 25 gramÄ±n altÄ±nda olup, elektrikli sÃ¼rÃ¼ÅŸ menzilinin 70 kilometre ve Ã¼zerinde olmasÄ± ÅŸartÄ± aranÄ±yor.

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23 MODELÄ°N SADECE 3â€™ÃœNÃœ KAPSIYOR

CARDATAâ€™nÄ±n HÃ¼rriyet iÃ§in derlediÄŸi gÃ¼ncel verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ÅŸarj edilebilir hibrit otomobil sayÄ±sÄ± 13 markanÄ±n 24 modeliyle sÄ±nÄ±rlÄ±. Ancak bu modellerin 21â€™i karbon emisyonu, sÃ¼rÃ¼ÅŸ menzili veya silindir hacimleri uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni Ã–TV dilimlerine giremeyerek yÃ¼zde 80â€™lik Ã–TV diliminde kalacak. SatÄ±ÅŸta olan modellerden BMX X1 xDrive30 ve DS 9 E-Tenseâ€™in Ã–TV oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80â€™den yÃ¼zde 60â€™a dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Nisanda 2 milyon 90 bin TL gibi bir fiyatla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kanÂBYD Seal U DM-i ÅŸu an TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±lmÄ±yor ancak yakÄ±nda yeniden satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak modelin yÃ¼zde 30â€™luk Ã–TV dilimine girmesi bekleniyor.

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