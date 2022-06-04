Büyükada’da salgın alarmı

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İSTANBUL Büyükada’da kedi koronavirüsü olarak bilinen “Feline Enfeksiyoz Peritonit” (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedilen Büyükada’da hayvanseverler, bulaşıcı hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

‘SOKAKTAN ÖLMÜŞ KEDİ TOPLUYORUZ’

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, “Ben 8 kedimi FIP yüzünden kaybettim. Sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, şu an 50’ye düştü. Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. 3 kedime enjeksiyon uyguladım ve korkunç paralar ödedim. Tedavileri var, destek ilaçları var, testler var. Bu uygulamalar her kedide de başarılı olmuyor. Yazlığını satan, kredi çeken var. Ben de kredi çektim. Bu şekilde tedavilere devam edebiliyoruz. Her yerden ölü kediler topluyoruz” diye konuştu.

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‘BU RAKAM NORMALİN 3 KATI’

Adada 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu ise “Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene ocak ayından mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. FIP ağırlıklı ölümler arttı. Yaklaşık 10 kedinin 7’si FIP nedeniyle ölüyor. Bu işe devletin bir kurumu ya da belediyenin el atması şart” dedi. Adalar Belediyesi’nden ise kedi ölümleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

YÜZDE YÜZ ÖLÜMCÜL

FIP hastalığı hakkında bilgi veren veteriner Celal Karabulut ise “FIP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Kedilerin kendisine ait koronavirüsü var. Henüz insana bulaştığı tespit edilmedi. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde 100 ölümcül sonuçlanıyor. Radikal bir tedavisi yok. Son yıllarda ilaç çalışmaları var ama kesin bir sonuç alabileceğimiz bir durum yok. Kediler anne karnında yavruyken yakalanabiliyor. Hastalık ortaya çıktığında iş işten geçmiş oluyor. Adalar’da toplu beslenmeden kaynaklı hastalık yayılmış olabilir, tuvalet alanları da ortak olduğu için hastalığın yayılma oranı yüksek olabilir” diye konuştu.