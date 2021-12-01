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Büyükada'da lodos kâbusu! Dev dalgalar böyle vurdu

#Büyükada#Lodos#Dev Dalga

İstanbul'da etkili olan lodosla oluşan dev dalgalar vapur iskelesi ile çevredeki restoranlara zarar verdi. Dev dalgalar sahildeki kaldırım taşlarını bile söktü. Dev dalgaların gelişi, iş yerlerine verdiği zarar ve çalışanların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'u iki gün boyunca kuvvetli lodos etkili oldu. Hızı 130 kilometreyi bulan kuvvetli lodos çatıları uçurdu, ölümlere neden oldu.

Lodosla oluşan dev dalgalar Büyükada'yı da vurdu. Dev dalgaların vurduğu Büyükada vapur iskelesi ve sahil sular altında kaldı.

Dalgalar sahil yolu ve parklarda bulunan parke taşlarını söktü, restoranlara büyük zarar verdi. Dev dalgaların gelişi, iş yerlerine verdiği zarar ve çalışanların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

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Lodosun ardından bugün hasar tespit ve temizlik çalışması yapıldı. İptal edilen seferlerin tekrar başlamasıyla sabah erken saatlerde adaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri çalışmaya başladı. 

"20 BİN LİRALIK BİR HASARIM VAR"

Lodos yüzünden restoranı sular altında kalan Kemal Kaya, "Benim dükkanım rüzgardan dolayı bu hale geldi. Dün saat 15.30 gibi bir anda rüzgar olmasıyla bütün tabak, bardak, masa, sandalyeler hepsi perişan oldu. En az 20 bin liralık bir hasarım var" dedi. 

"TAŞLAR DÜKKANIMIN İÇİNE KADAR GİRDİ"

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Restoranı sular altında kalan bir başka işletmeci Yunus Olcay da, "Herkese geçmiş olsun diyorum. İki gün önce dükkanım bu hale geldi. Lodos belki taşları yerinden sökmeseydi dükkanım bu kadar zarar görmeyecekti. Taşlar dükkanımın içine kadar girdi. Kısmen 100 bin liralık bir hasarım var" diye konuştu. 

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"İKİ GÜNLÜK LODOSLA ADA BU HALE GELDİ"

Büyükada Sakini Oktay Ünal ise, "Tabiat kendisiyle oyun oynanmasını sevmez. Dolayısıyla kendisinden alınanı tekrar geri alıyor. Yaşanan lodosla birlikte bütün bu sahil yolunda bulunan taşlar söküldü. Alt tarafı iki günlük lodosla Ada bu hale geldi. Daha uzun sürseydi daha da kötü olabilirdi. Şu an hava biraz daha sakinledi. Vapur seferleri başladı" diye konuştu. Büyükada sakini Yıldız Öztürk de, "Lodostan en çok sahil kesimi etkilendi. Lodos sahilde bulunan taşları kaldırdı. Kafelerin için taşlarla dolu" ifadelerini kullandı.

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#Büyükada#Lodos#Dev Dalga

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