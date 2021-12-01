Son dakika... Meteoroloji uyardı, çok sayıda kent beyaza büründü! Yoğun kar yağışı

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Murat Dağı'ndaki kar kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, bölgesel anlamda büyük bir gelişme potansiyeli yaratacak bir imkana sahip olduklarını söyledi. Akçadurak, "Yağan ilk karla birlikte kış turizmi ve kayak severleri termal turizm ve kış turizminin merkezi olan Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri ile Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde çok güzel bir kış sezonu geçirmeye davet ediyorum" dedi.



Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)-