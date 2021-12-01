Son dakika... Meteoroloji uyardı, çok sayıda kent beyaza büründü! Yoğun kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından çok sayıda kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışını alan kentlerde sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.
MURAT DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Murat Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte 1800 metresinde bulunan Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi ve 1450 metresindeki Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Merkezi, dün saat 21.30'da başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Yağış, kış sezonunun başlamasını bekleyen sporcuları sevindirdi. Yağışla birlikte Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri'nde kış turizmine yönelik hareketliliğin de artması bekleniyor.
Yağış, kış sezonunun başlamasını bekleyen sporcuları sevindirdi. Yağışla birlikte Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri'nde kış turizmine yönelik hareketliliğin de artması bekleniyor.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Murat Dağı'ndaki kar kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, bölgesel anlamda büyük bir gelişme potansiyeli yaratacak bir imkana sahip olduklarını söyledi. Akçadurak, "Yağan ilk karla birlikte kış turizmi ve kayak severleri termal turizm ve kış turizminin merkezi olan Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri ile Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde çok güzel bir kış sezonu geçirmeye davet ediyorum" dedi.
Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)-
Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)-
Kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşayanlar, güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif etkili olan yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.
Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.
Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)-
Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri ise bembeyaz oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.
Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)-
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış gecikmeli olarak geldi. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Erzurum’da Aralık ayı kar ile geldi. Sabah aniden bastıran kar tüm şehri beyaz örtüyle kaplarken araç trafiği güçlükle yapılabildi. Yoğun kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti.
Kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. İzmir’in zirvesi olarak bilinen Bozdağ’a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nda dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte tabiat parkında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
MALATYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Malatya’da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken şehir merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Malatya’da mevsimin ilk karı yağdı. Akçadağ ilçesi Kozluca- Darıca mevkiinde ve Arapgir ilçesinde görülen kar yağışıyla birlikte tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
ARDAHAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Çıldır ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır’ın çevre ilçe ve illerle olan karayolu ağında ulaşım güçlükle yapılırken, sürücüler kar ve tipi karşısında zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü ifade eden sürücüler, bölgedeki kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirttiler.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Çıldır ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır’ın çevre ilçe ve illerle olan karayolu ağında ulaşım güçlükle yapılırken, sürücüler kar ve tipi karşısında zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü ifade eden sürücüler, bölgedeki kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirttiler.
ERZİNCAN'DA YOĞUN KAR
Erzincan’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte Refahiye, Çayırlı, Tercan, İliç ve Otlukbeli ilçe merkezleri ile çok sayıda köy karla kaplandı. Erzincan-Sivas karayolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhana karayolu güzergâhındaki Ahmediye Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş yavaş seyrederek yollarına devam ederken, karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Doğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların öğlen saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle soğuk hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere de yılın ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Anamas Dağı da beyaza büründü.
İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Beyşehir Gölü, kış aylarında yağan kar sularının erimesiyle Anamas Dağı’ndan gelen suyla besleniyor. Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR, (Konya), (DHA)-
İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Beyşehir Gölü, kış aylarında yağan kar sularının erimesiyle Anamas Dağı’ndan gelen suyla besleniyor. Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR, (Konya), (DHA)-