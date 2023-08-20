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Büyükada'da kaçak göçmen denetimi

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#Denetim#Kaçak Göçmen#Büyükada
Büyükadada kaçak göçmen denetimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 09:43

Büyükada'da kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri, ada genelinde yaptıkları denetimde pasaport ve vize sürelerini kontrol etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumartesi günü Büyükada'da, kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Büyükada İskelesi'nde saat 12.00 sıralarında denetime başlayan ekipler, adaya vapurla gelenlerin pasaportlarını ve vize sürelerini kontrol etti. Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da ada çevresindeki denetimlere destek verdi.

Büyükadada kaçak göçmen denetimi

Denetimlerde pasaport, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadığına bakıldı. Polisin ada genelinde yaptığı denetim saat 20.00'ye kadar devam etti.

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#Denetim#Kaçak Göçmen#Büyükada

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