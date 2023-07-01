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Büyükada'da ilginç görüntü: Naylon torba ile denize girdiler

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#Büyükada#Deniz#Torba
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:04

Adalar’da naylon torba benzeri bir malzemeyi giyinerek deniz suyuna kendisini bırakanlar ve elektrikli aracını dubaların üstünden atlatanların görüntüleri Adalıları ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

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Büyükada’da dün öğle saatlerinde, bayramı fırsat bilip adaya serinlemek için gelen şahısların, önünde kayalık olan sahil şeridinden üstlerine amatörce yapıldığı belli olan şişme plastik naylon torba benzeri bir malzemeyi giyerek tehlikeli bir şekilde denize atlaması dikkat çekti.

Diğer taraftan bir şahsın, akülü araçların girmemesi için koyulan elektrikli açılır kapanır dubaların üstüne elektrikli aracını çıkarıp aracını karşı tarafa geçirmesi vatandaşların cep telefonları tarafından fotoğraflandı.

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#Büyükada#Deniz#Torba

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