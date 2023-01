Büyük yangında evini kaybetmişti: Yeni evine kavuştu

Haberin Devamı

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 7 Ağustos'ta söndürülen, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde de etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü. Yangından en çok etkilenen yerlerden Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde, onlarca ev zarar gördü. Mahallede Uysal ailesinin yaşadığı ev de yandı. Gülsüm Uysal, evinin önünde ağlayarak, “Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey. Ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı” diyerek feryat etti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) kaydettiği o anların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler Uysal ailesi için harekete geçti. Gülsüm Uysal'ın evlilik hazırlığı yapan kızı Gamze için hazırladığı, yangında yanan çeyizi yenilenip, tamamlandı. Uysal ailesi de bu süre zarfında başka bir yerde hayatlarına devam etti. Aile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan yeni evlerine yakın zamanda taşınıp, eşyalarını tamamlamaya başladı. Yeni evleriyle yeni hayatlarına başlayan aile, yaşadıkları korku dolu anları unutmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

'EVİMİ BIRAKIP GİDEMEDİM'

O gün yaşadıklarını unutamadığını söyleyen Gülsüm Uysal, "Yukarıda yangının çıktığını gördüm. Bir anda alevler, duman bastı. O günü unutmak mümkün değil, her an yaşıyoruz. Bugünümüze şükürler olsun. Her şeyimizi bıraktık, sadece üstümüzdeki kıyafetle çıktık. 15-20 dakika içerisinde bir anda köy alevlerin arasında kaldı. Dumandan gözlerimiz görmüyordu. Evimi bırakıp gidemedim. Eşim rahatsızlandı ve hastaneye götürdüler. Ben gitmedim, evimi bırakıp gidemedim" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN BİR FOTOĞRAFI BİLE KALMADI'

Alevlerin arasında kalınca büyük korku yaşadıklarını belirten Uysal, "O sırada telefonla eşim bana durumun nasıl olduğunu sordu. Ona 'Yetiş hiçbir şeyimiz kalmadı' derken görüntüler çekilmiş. Çok şükür, bir senenin içerisinde evimiz yapıldı. Evimize girdik. Belediye başkanlarımızdan ve yardımseverlerimizden Allah razı olsun. Eşyalarımızı aldık, yuvamıza girdik. Ama o anlar mümkün değil, unutulmaz. Çocuklarımın bir fotoğrafı bile kalmadı" diye konuştu.

Haberin Devamı