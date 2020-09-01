Büyük Toplantı 29 Ekim'de

İnce sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Memleket Hareketi’nin ilk olarak 4 Eylül Cuma Günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacağını duyurdu. İnce, “Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz” dedi. İnce’nin seyahatlerinde kullanacağı otobüsü de hazırlandı.

YOL ARKADAŞLARINI AÇIKLAYACAK

CHP’nin 2018 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan, daha sonra partisiyle arası açılan Muharrem İnce’nin kurduğu ‘Memleket Hareketi’ yola çıkmaya hazırlanıyor. 13 Ağustos’ta basın toplantısı yaparak “1000 Günde Memleket” hareketini Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağını duyuran İnce’nin Sivas programı netleşti.Tarifeli uçakla İstanbul’dan Sivas’a geçecek olan İnce, cuma namazını Sivas’ta kılacak ve bir Alevi köyünü de ziyaret edecek.

Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü 29 Ekim’de ise büyük bir toplantı planlayan İnce, yol arkadaşlarını açıklayacak.

1000 GÜNDE 81 İL

İnce’nin Sivas’tan yola çıkarak Türkiye’yi gezeceği otobüsü de giydirildi. İnce’nin yola çıkacağı otobüs için “umut, inanç ve özgürlük” simgesi olan mavi renk tercih edildi. Otobüsün üzerinde kırmızı renkli Türkiye haritası ve beyaz renklerde “Memleket Hareketi” yazısı yer alıyor. Aynı zeminde, İnce’nin büyük boy bir fotoğrafı da bulunuyor. İnce, mavi otobüsüyle 1000 günde 81 ili gezmeyi planlıyor.