‘Büyük Ödül’lü profesör kansere 2 saatte tedavi peşinde

PROF. Dr. İbrahim Akduman, 1963 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinin Ayaslar köyünde dünyaya geldi. Babası Keramet Akduman, Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra köye öğretmen olarak dönmüştü. İki ablası da öğretmen olurken, o ilkokulu doğduğu köyde bitirdi. Liseyi Konya’da okudu, 1980 yılında İTÜ Elektrik ve Haberleşme Bölümü’nü kazandı.

Akademik kariyerinin başlangıcı olan asistanlığı döneminde, özel sektörden asistanlık maaşının neredeyse 20 katı ücretle teklif aldı. Akduman akademik çalışmalara devam ederek ülkesinin geleceğine damga vuracak gençleri yetiştirmeyi ve araştırmalarına devam etmeyi seçti.

BABASININ HAYALLERİ

Akduman, Türkiye’nin Akademi Ödülleri olarak bilinen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘İlim Yayma Ödülleri’nde, ‘Zararsız elektromanyetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20’li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE (Tara ve Erken Bul) isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı’ ‘Büyük Ödül’e layık görüldü. Ödülü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Prof. Dr. İbrahim Akduman, 10 yıl önce kaybettiği babasının hayallerini gerçekleştirmek için projeden projeye koşan bir biliminsanı.

ÖNCE ERKEN TEŞHİS

Prof. Dr. İbrahim Akduman kendisine büyük ödülü getiren; kadınlarda meme kanserini erken teşhis edecek olan ve önümüzdeki aylarda tıbbi cihaz olarak hastanelerde kullanıma geçecek olan cihazın ardından, tıp alanında çığır açacak bir başka projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Prof. Dr. Akduman, bir sonraki projelerini ilk kez Hürriyet’e açıkladı. “Peki kanserli dokuyu buldunuz, bunu nasıl tedavi edeceksiniz?” diyen Prof. Dr. Akduman çalışmasını şöyle anlattı:

ARDINDAN JET TEDAVİ

“Mevcut süreçler, kemoterapiden memenin tümünü alınmasına kadar uzun bir süreç. Hem sosyal olarak aileyi, psikolojik olarak kadının üzerinde biriktirdiği yükü düşünün. Şimdi bir başka teknolojiyi geliştiriyoruz. Meme kanserinde hiç bunlara gerek kalmadan, içerideki dokuyu dışarıdan elektromanyetik dalgalara odaklayıp kanserli dokuyu öldürerek bunu başaracağımız gördük. Hayalimiz şu; bir kadın geldiğinde öncelikle hemen bir meme kanseri olup olmadığını belirlemek. Eğer kanserli bir doku varsa da aynı cihaz içerisinde tedavi edip evine göndermek. Bütün bu süreci düşünün. 2 saatte bütün bunların gerçek olabileceğini biliyoruz. Şimdi onun üzerine çalışıyoruz.”

ELEKTROMANYETİK DALGALARLA TEDAVİ

İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Akduman meme kanserinin tedavisi için üzerinde çalıştıkları teknolojiyi “içerideki kanserli dokuyu dışarıdan elektromanyetik dalgalarla öldürmek” diye özetledi.

Prof. Dr. İbrahim Akduman gençlik yıllarında annesi Sare ve babası Keramet Akduman’la.

ÖDÜLLÜ PROFESÖR

Prof. Dr. İbrahim Akduman, 1963 yılında Konya’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla 1984, 1987 ve 1990 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde, 1990 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör olarak akademik hayatına devam etti. New Polytehnic University, King’s College London, Goettingen University ve New Jersey Institute of Technology’de uzun süreli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde rektör yardımcılığı, dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Halen Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak çalışmalarına devam eden Akduman, kurmuş olduğu araştırma grubu ile birlikte, yeni ve özgün bir görüntüleme teknolojisi olan mikrodalga tomografi teknolojisini geliştirerek, bu teknolojiyi savunma, inşaat, gıda ve tıp alanlarına uyguladı. Geliştirmiş olduğu mikrodalga görüntüleme teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan cihazlarla ilgili 7 adet alınmış uluslararası patent ve 3 patent başvurusu bulunmaktadır.