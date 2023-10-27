AK Parti'den Filistin mitingi çağrısı: 'Türkiye her türlü barışa öncülük edecek'

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul'umuzda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılmalarını bekliyoruz. Sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Yarın ve 29 Ekim'de tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yarın Cumhurbaşkanımız buradan önemli çağrılarda bulunacak. Milletimizin tarih boyunca gördüğüne kör olmadığı, her zaman mazlumun yanında pozisyon aldığı karakterini yarın burada göstereceğine inanıyorum." dedi.

"FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum. 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin üzerinde bir zulme devam etmektedir. İsrail bir devlet gibi davranmamakta. Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri ceplerinde ıslık çalarlar. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskeleri düşmüştür. Filistin sadece bir ülkenin adı değildir, tüm dünyadaki vicdanlı insanların dağlanan yürekleridir. Gazze kutlu direnişin bayraktarıdır. Yarın Türkiye'nin 81 vilayetinden gelecek vatandaşlarımız bu bayraktarlığın ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum." dedi.

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"TÜRKİYE HER TÜRLÜ BARIŞA ÖNCÜLÜK EDECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise "Katil İsrail, bizim derdimiz Hamas'ladır diyor. Bu bir yalandır çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da binlerce Müslümanı öldürmektedir. Türkiye her türlü barış, özgürlük ve hukuk tahakkukuna hazırdır. Türkiye'nin her türlü barışa öncülük edeceğine tüm dünyaya tekrar söylemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.