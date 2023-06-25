Büyük bayram trafiği başladı: Kavimler göçü gibi

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Kurban Bayramı için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergâhta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu’ndan D-100 karayoluna yönlendirdi. Ancak D-100 karayolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

KİLİT KAVŞAK TIKANDI

43 ilin kesişim notasında bulunan ve ‘kilit kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale’de trafik bir hayli sıkıştı. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerine doğru daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergâhta bulunan kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.

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100 BİN GURBETÇİ GİRİŞ YAPTI

Avrupa’da yaşayan, hem yaz tatillerini hem de Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 1 Haziran’dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

BODRUM’A 48 SAATTE35 BİN ARAÇ GİRDİ

Gözde tatil beldesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum’a son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Polis ekipleri, bomba ve narkotik köpekleriyle araçlarda arama yaptı.

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SAHTE PARAYA IBAN ÖNLEMİ

ADANA’da polis, bayram öncesi kurban pazarlarını gezerek besicilere broşür dağıtıp sahte banknot uyarısında bulundu. Besiciler, bu yıl kurban satışında genellikle IBAN üzerinden para transferi yöntemini kullanarak sahte para vakalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

BAKAN YERLİKAYA: GÖZÜNÜ YOLDAN AYIRMA

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığını belirterek, “Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 592 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” ifadelerini kullandı.