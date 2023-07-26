Bütçeye göre meslek

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Yüksek dilimlerdeki öğrenciler bölüm sıralamalarına göre tercih yaparken, bazı öğrenciler de rotasını vakıf üniversitelerine çevirdi. Ancak adayların seçtiği mesleğe göre almak istediği eğitimlerin faturası bölümlere göre değişkenlik gösterdi.

En yüksek rakamla Koç Üniversitesi dikkat çekti. Üniversitenin bu yıl yerleştirilen öğrenciler için, tıp fakültesi dışındaki programlar 520 bin TL olarak belirlendi. Tıp fakültesi için ise yarı burslu olarak 358 bin TL. Sabancı Üniversitesi de ücretini 510 bin TL olarak belirledi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 240 bin 750 TL’di. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde tüm bölümlerin 300 bin TL olduğu açıklandı.

MİMAR OLMAK 297 BİN TL

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı okumanın bedeli 279 bin TL. Mimar, mühendis veya psikolog olmak için 297 bin 500 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

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Hazırlık sınıfı 269 bin TL olan Yeditepe Üniversitesi’nde diş hekimi olmak için 414 bin TL ödemek gerekiyor. Diğer bölümler için fiyatlar 230 bin TL ile 269 bin TL arasında değişiyor. Bahçeşehir Üniversitesi’de diş hekimliği okumak 405 bin TL. Özyeğin Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümü 340 bin TL oldu. Pilotaj bölümü de 382 bin TL’yi buldu.

Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık, iletişim, iktisadi idari ve sosyal bilimler, hukuk, sanat ve tasarım (tiyatro hariç) ile mühendislik fakültelerinde okumak 329 bin TL. Ancak taksitle ödeme yapmak isteyenler için ücret 350 bin TL’ye ulaşıyor.