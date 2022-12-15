Bütçe görüşmelerine 'İmamoğlu davası' damgasını vurdu

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Genel Kurul, meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, 2023 Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da maddeler üzerindeki görüşmeler devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

BÜTÇE ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bakan Nebati, milletvekillerinin "Bütçede çiftçiye, esnafa destek yok" şeklindeki eleştirilerine rakamlarla yanıt vererek şöyle dedi:

"2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar lira olup ek BÜTÇE kapsamında 13,4 milyar lira ilave edilmiştir; böylece 2022 yılında toplam destek ödeneği, başlangıç bütçesine göre yaklaşık yüzde 52 artışla 39,2 milyar lira seviyesine yükseltilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artırılarak 54 milyar lira seviyesine çıkarılmıştır. Kaldı ki tarım sektörüne ayırdığımız kaynak bununla da sınırlı değildir. Tarımsal destek programlarına ilave olarak tarım sektörü yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları ve müdahale alımlarıyla tarımsal KİT ve ihracat destekleri kapsamında tarıma ayırdığımız kaynağı 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 148 kapsamında artırmış durumdayız ki bu da 142,3 milyar liraya tekabül ediyor. Bu destekler içinde çiftçilerimize kullandırdığımız hazine faiz destekli krediler için 2021 yılında 44,6 milyar lira faiz desteği sağlanmış olup 2022 yılı bütçesinde yüzde 129'luk bir artışla bu tutarın 10,6 milyar lira olmasını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçesinde ise bu tutar 2 katından daha fazla artırılarak 21,5 milyar liraya yükseltilmektedir."

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Bakan Nebati, ayrıca, esnaf ve sanatkarlar için esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılanmasına yönelik hazine faiz destekli kredi kullandırma uygulamasının, 2002 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirterek, "Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine faiz destekli kredilerin faizlerinin yaklaşık yüzde 50'si hazinece karşılanmaktadır. 2002 yılında bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı 64 bin iken, 2022 yılı Kasım ayı sonunda 1,1 milyona yükselmiştir. Esnaf adına hazinece ödenen faiz tutarı 2021 yılında 5,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında şu ana kadar 8,6 milyar liralık ödeme yapılmış olup yıl sonunda bu tutarın 9,5 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 2023 yılında da esnaf ve sanatkarlar adına ödenecek faiz için 11 milyar lira ayrılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık kredi kullandırılması uygulamasının hızla sürdürüldüğünü aktaran Bakan Nebati, "Altmış ay vadeli olarak verilen bu kredilerin faizinin yarısı hazinece karşılanmaktadır. İlaveten banka tarafından kullandırılan kredilerin üst limitleri 350 binden 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitleri de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltilmiştir. Genç girişimcilere kullandırılan hazine faiz destekli kredilerdeki sıfır faizli kredi limiti de 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilmiş ve bu kredilerde aranan yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkartılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmamasını teminen 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükü de tarafımızca karşılanmaktadır. Böylelikle, bu kredilerde karşılama oranı yüzde 76'ya yükselmiş durumdadır. Sırf bu uygulama kapsamında 2,6 milyar liralık faiz ödemesi bakanlıkça karşılanmıştır. Bu çerçevede hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı daha önce de olduğu gibi, bundan sonra da kesintisiz şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

Bakan Nebati, eğitim ile ilgili milletvekillerinin sorularına da, "Eğitime yapılan yatırımların, uygulamaya konan programların bir sonucu olarak eğitime erişim artmakta böylece okullaşma oranlarında önemli iyileşmeler gözlenmektedir. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde net okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 91, ortaöğretimde yüzde 51 iken; 2021-2022 öğretim yılında, sırasıyla yüzde 94,3 ve yüzde 89,7 seviyesi çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı son verilere göre ise okullaşma oranı, 5 yaş için yüzde 97'ye, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokulda yüzde 99,44'e, ortaöğretimde ise yüzde 95'e yükseltilmiştir" dedi.

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KONUŞMA METİNLERİ DEĞİŞTİ

Genel Kurul'da, maddeler üzerindeki görüşmeler devam ederken, akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin kararın haberi geldi. Genel Kurul'da gruplar adına söz alan özellikle muhalefet partili milletvekilleri konuşma konu ve metinlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Genel Kurul'da, ilk tepkiler siyasi partilerin grup başkanvekillerinden geldi. Ardından, kürsüye çıkan muhalefet partili milletvekilleri İmamoğlu'na verilen mahkeme kararını eleştirdi.

Muhalefetin ağır eleştirilerine yanıt, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, Anayasanın ilgili hükmünü hatırlatarak oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sürayya Sadi Bilgiç'i uyararak, "Böyle bir müzakere yapılamaz Sayın Başkan. Anayasa 138 açık; görülmekte olan bir davayla alakalı beyan, söz, görüşme yapılmaz" derken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, "Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. Bu kararı veren Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı organlarıdır. Bu kararın kesinleşmesi, bozulması yine yargı organlarınca, yargı yolu açık olmak üzere istinaf ve Yargıtay safhalarıyla ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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BİLGİÇ, OTURUMA ARA VERMEYEREK REKORUN REKORUNU KIRDI

Öte yandan, bugünkü birleşimi yöneten AK Parti'li Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, hiç ara vermeden, 9 saat 44 dakika oturumu yönetti ve yerinden hiç kalkmadı.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Meclisimizde bir rekor kırılıyor, kırıldı. 15 Aralık 2019'da Meclis Başkan Vekilimiz Levent Gök'ün yönettiği Divan'da görev aldım. O görevde, 8 saat 15 dakika kesintisiz oturum yönetme rekoru kırmıştık. Bugün siz Divan'daki arkadaşlarımızla beraber bu rekoru egale ettik. Sizleri tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz, sağlık ve afiyetler diliyoruz" dedi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, "38'inci birleşimde tek oturumda kesintisiz olarak yapmış olduğumuz 9 saat 44 dakikalık çalışmanın sonuna geldik. Programımız gereğince bugünkü görüşmeler tamamlanmıştır" diyerek Genel Kurul'u yarın toplanmak üzere kapattı.

DHA-Politika - Türkiye-Ankara - Besti KARALAR