Bütçe gerginliği

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın kürsüdeki eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yine kürsüye çıkarak karşılık verdi. Akbaşoğlu’nun sözlerine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yerinden tepki gösterdi. Beko’ya tepki gösteren AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, ayağa kalkarak CHP sıralarına yöneldi. AK Parti ve CHP milletvekilleri bir anda karşı karşıya gelirken, Beko ile Balta arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi diğer vekillerin araya girmesiyle önlendi.

AK PARTİLİ VEKİLE UYARI CEZASI

Akşamki tartışmalarda ise AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Bilgiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’a, sükunet ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

AK Parti ve CHP milletvekillerinin kavgası güçlükle önlendi.

GENEL KURUL’DA ‘TEST ÜCRETİ’ TARTIŞMASI

◊ AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında ‘test ücreti’ tartışması yaşandı.

Akbaşoğlu: İktidarımız pandemi hastalarından bugüne kadar tek kuruş ücret almamıştır ve almamaktadır.

Engin Altay: Bakanın “250 lira” dediği testi, evladım 500 liraya olmuştur.

Akbaşoğlu: Her şeyi bedava yaptık.

Altay: Senin devlet hastanene herkes gidemiyor, giden saatlerce kuyrukta bekliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Sedyelerde kuyruklar var, sedyelerde.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: İstanbul milletvekilimizin kızı da 500 liraya özel hastanede testini yaptırmış fakat 250 lira iadesini almışlar.

Meclis Başkanvekili Süreyya Bilgiç: Bu testi 180’e de 120’ye de yapan var.

(◊ Turan YILMAZ / ANKARA)