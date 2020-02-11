Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 İOKBS sınavı ne zaman?

2020 MEB Bursluluk sınavı başvurusu için geri sayım başladı. Binlerce kişinin katılım sağlamak için araştırmalarına başladığı bursluluk sınavı, bu yıl da nisan aylarında gerçekleştirilecek. İşte, bursluluk sınavının 2020 takvimi hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bursluluk sınavı için 5 Şubat tarihinde başlayan devam ediyor. Bakanlığın tahsis edeceği burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, 25 Nisan tarihinde gireceği sınav için başvuru işlemlerini E-Okul üzerinden 17 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

Bursluluk sınavı sonuçları 3 Temmuz 2020 tarihinde öğrenilecek. Buna göre öğrenciler, kendilerine burs tahsis edilip edilmeyeceği görebilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. İOKBS ve PYBS olarak anılan ve 5-17 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınav başvurusu E-Okul üzerinden tamamlanabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak kazanamayacağı sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek.

Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.