Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 41 kişi tutuklandı! Çatıdan kaçmaya çalışan şüphelileri İHA'lar tespit etti

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 ara yakalamada 133 kişiye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaptı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişileri belirleyen ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Mart sabahı harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese 2 İHA ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polis katıldı, 8 narkotik köpeği kullanıldı.

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ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİLER İHA’LARLA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Özel harekat polisleri bazı evlere, kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin terasına çıkarak bahçeye atlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ile yan binanın çatısına atlayan şüpheli İHA ile tespit edilerek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 60 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilo sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçete hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 4bin 650 TL ele geçirildi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişiye ev hapsi verildi. 17 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.