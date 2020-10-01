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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., S.S., H.K., M.G., C.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 260 gram metamfetamin, 365 gram bonzai, 310 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. A.Y., S.S. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, M.G., S.S. ve C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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