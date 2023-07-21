Bursa'da yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi! 2 km ileriden ateşlenen mermiyle vurulmuş

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Olay, 22 Nisan'da Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

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2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

Çalışmada, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride Görükle Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftlik Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti.

DÜĞÜN HEYECANI NEDENİYLE ATEŞ ETMİŞ!

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali Özkan'ın ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını hiç tahmin etmediğini, pişman olduğunu söyleyerek, "Düğün için İstanbul'dan geldim. Gelin evinin yanında horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla birkaç el ateş ettim. 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında polisler gelerek bayan bir şahsın tabanca ile yaralandığını söylediler. Öleni tanımıyorum. Nasıl ve ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Silahla ateş ettiğim alan boş bir yerdi. Düğün heyecanı sebebiyle ateş ettim. Olaydan ötürü pişmanım" dediği öğrenildi.

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İDDİANAMEDE MUHTAR OLMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 3 ayda tamamlanırken, Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde, şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekti. İddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, 'Ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Ali Özkan ekim ayında hakim karşısına çıkacak.