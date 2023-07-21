CIA'den flaş Wagner açıklaması... Putin'in planını açıkladı

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Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı.

Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

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Wagner liderinin ilk defa kameralar önüne geçmesinin yankıları sürerken CIA'den flaş açıklamalar geldi.

CIA Başkanı William Burns, Rusya lideri Vladimir Putin’in, paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Prigojin ve Wagner savaşçıları Haziran sonunda kısa süren bir silahlı isyan girişiminde bulunmuştu.

Burns, bu isyanın Putin’in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları sergilediğini belirtti.

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Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan CIA Başkanı, Rus liderin hala Prigojin’den intikam almak isteyebileceğini vurguladı.

CIA Başkanı “Şu anda gördüğümüz çok karmaşık bir dans” dedi. Burns ayrıca Putin’in Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını ekledi.

CIA Başkanı Putin’in intikam almak için bekleyebileceğini de söyledi ve şöyle evam etti;

“Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım.”