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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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BURSA'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş., E.U.K. ve A.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, çok sayıda Hint keneviri, 400 gram toz esrar, bir miktar satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. ve U.E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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