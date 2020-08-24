Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş., E.U.K. ve A.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, çok sayıda Hint keneviri, 400 gram toz esrar, bir miktar satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. ve U.E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.