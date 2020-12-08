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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Bursa'da TIR bariyerlere saplandı

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Bursa'da TIR bariyerlere saplandı
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Bursa'da bariyerlere saplanan TIR şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR ve bariyerlerin arasında kalan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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