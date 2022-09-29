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Bursa'da tarihi eser operasyonu: 161 sikke ele geçirildi, 5 gözaltı

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#Bursa#Tarihi Eser#Sikke
Bursada tarihi eser operasyonu: 161 sikke ele geçirildi, 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:45

Bursa’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait olduğu belirtilen 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ile 15 obje ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak isteyen 5 şüphelinin bulunduğu 2 araç durduruldu.

Yapılan aramalarda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ile 15 obje ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen toplam 184 tarihi eser ise Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Bursa#Tarihi Eser#Sikke

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