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Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet! Tanımadığı kadının burnunu ve dişlerini kırdı

#BURSA#Kadına Şiddet#Tutuklama
Bursada sokak ortasında kadına şiddet Tanımadığı kadının burnunu ve dişlerini kırdı

Bursa’da, ablasıyla nişan alışverişinden dönen Z.E. (22), Mert Demir'in (20) yumruklu saldırısına uğradı. Burnunda ve dişlerinde kırıklar olan Z.E. tedaviye alınırken, daha önceden tanımadığı genç kıza saldıran Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ablasıyla birlikte nişan alışverişinden dönen Z.E.'ye, yanlarından geçen ve daha önceden tanımadıkları bir kişi yumruk attı. Z.E. kanlar içerisinde yere yığıldı, ablası çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan ve Mert Demir olduğu öğrenilen kişi, mahalleli tarafından yakalandı.

Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu Demir, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Bu sırada, sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.E., kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Z.E.'nin aldığı yumruk darbesiyle burnunun ve dişlerinin kırıldığı öğrenildi. Mert Demir'in Z.E.'ye yumruk attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"GÜCÜMÜN YETECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

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Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Mert Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen Demir'in gücünün yeteceğini düşündüğü için Z.E.'ye saldırdığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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