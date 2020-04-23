Bursa'da sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinde ilk ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan saat 00.00'dan 26 Nisan saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. 3 milyona yakın nüfusuyla Bursa’da yasağın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı.







YASAĞIN İLK SAATLERİNDE İLK CEZA UYGULANDI

İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasından sonra kuralları ihlal ederek sokağa çıkan Ali El Baluz’u (20) durdurdu. Misafirliğe gittiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını belirten Baluz’u uyaran polis, 3 bin 186 TL ceza uyguladı.

Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde eve gitmesi gerektiğini belirtmesinin ardından Ali El Baluz koşarak evine gitti.