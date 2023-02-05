Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da otoyolda zincirleme kaza! 4 ölü, 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 12:12

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

Bursa’da otoyolda zincirleme kaza 4 ölü, 7 yaralı

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 36 yaralıAfyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 36 yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota