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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 36 yaralı

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#Trafik Kazası#Bursa#Afyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 10:08

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

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Kaza, sabaha karşı Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 36 yaralı

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki kaza sonrası Twitter'dan bir taziye mesajı paylaştı. Bakan Soylu, 'Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan elîm otobüs kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hemşehrilerimize ve Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

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BURSA'DA KAZA: 5 ÖLÜ, 1 YARALI

Dün akşam Bursa'da akrabalarının düğününe katılmak için Çanakkale'den yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen kamyonla çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Afyonkarahisarda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 36 yaralı

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#Trafik Kazası#Bursa#Afyon

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