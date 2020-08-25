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Derya EVREN/BURSA (DHA) - İHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Otobüste tente dehşeti! 3 kadın yolcu ölümden döndü

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Bursa’da yol kenarına park eden TIR'ı geçmek isteyen otobüs sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. Yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

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  • Tentenin demiri camı kırıp, otobüsün içine girdi
  • Tentenin demiri camı kırıp, otobüsün içine girdi
  • Tentenin demiri camı kırıp, otobüsün içine girdi
  • Tentenin demiri camı kırıp, otobüsün içine girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı otobüsün sürücüsü Tahir T., yol kenarında park halindeki TIR'ı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam TIR'ı sollayacağı esnada iş yerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü tenteye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, yolcular büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir T. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kaza kimse yaralanmazken 3 kadın yolcunun yaşadığı korku böyle görüntülendi.

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