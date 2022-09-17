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Bursa'da metroda dehşet! 'Yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı

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#BURSA#Metro #Bıçaklı Saldırı
Bursada metroda dehşet Yan bakma kavgasında göğsünden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 10:43

Bursa’da, 6 suç kaydı olan Emre E. (22), metroda kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz Temurtürkan'ı (30) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Metrodan kaçan Emre E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre Emre E., tanımadığı Deniz Temurtürkan ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emre E., Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı. Temurtürkan, kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular ise panik yaşadı.

DURUMU AĞIR

Emre E. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Temurtürkan, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Temurtürkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. 

 

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#BURSA#Metro #Bıçaklı Saldırı

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