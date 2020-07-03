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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

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Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
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BURSA’da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68) cesedini buldu. Yatağının altında kanlar içinde ölü bulunan Ataş’ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayanlar, bir evden gelen kötü koku nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan izin alarak, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Orhan Ataş'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş’ın cesedi yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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