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Gündem
Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Bursa'da korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Bursa'da korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

BURSA’da Hasan Ateşli (57), evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli’yi (53) tabancayla vurup öldürdükten sonra, intihar etti. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli’nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim’i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp0, tetiği çekti.

Bursada korkunç olay Yakınları sinir krizi geçirdi

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Bursada korkunç olay Yakınları sinir krizi geçirdi

Hasan Ateşli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli’nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

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