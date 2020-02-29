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Muammer İRTEM/DHA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Bursa'da korkunç olay! Silahla vurup taksiden yola attılar...

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Bursa'da korkunç olay! Silahla vurup taksiden yola attılar...
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BURSA’da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen takside bulunan Elif Aydın, yola atıldı. Taksi bölgeden uzaklaşırken, diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi. 

Ekipler taksinin plaka ve sürücüsünün tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

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