×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da korkunç olay: Ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu! Babası ve ağabeyi fenalık geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#BURSA#İnegöl#Ferhat Yeşiltaş
Bursada korkunç olay: Ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu Babası ve ağabeyi fenalık geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 16:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Ferhat Yeşiltaş (22), ara sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Oğlunun ölüm haberini alıp olay yerine gelen İrfan Yeşiltaş (50) ile Ferhat'ın ağabeyi Murat Yeşiltaş (27), fenalık geçirdi. Babayla oğlunu, yakınları sakinleştirdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Huzur Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Silah sesini duyanlar dışarı çıktığında, ara sokakta başından tüfekle vurulmuş halde yerde yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde yanında av tüfeği bulunan kişinin Ferhat Yeşiltaş olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri ise Yeşiltaş'ın, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunun ölüm haberini alıp olay yerine gelen İrfan Yeşiltaş (50) ile Ferhat'ın ağabeyi Murat Yeşiltaş (27), fenalık geçirdi. Babayla oğlunu, yakınları sakinleştirdi. Yeşiltaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#İnegöl#Ferhat Yeşiltaş

BAKMADAN GEÇME!