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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'ın altına girdi

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#Trafik Kazası#Bursa#Otomobil
Bursada korkunç kaza Otomobil, emniyet şeridindeki TIRın altına girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 10:55

Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarparak altına giren otomobilin sürücüsü M.V.Y., hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden M.V.Y. yönetimindeki 34 DUK 171 plakalı otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği 17 YR 284 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü M.V.Y. ise sıkıştı.

Bursada korkunç kaza Otomobil, emniyet şeridindeki TIRın altına girdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, başka kaza olmaması için yol güvenliği sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise M.V.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içinde sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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TIR şoförü E.B., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Bursa#Otomobil

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