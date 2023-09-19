Bursa'da korkunç kaza: 2 TIR sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden Bursa yönüne giden Resul Çakır (29) idaresindeki TIR, Neşri Atlay’ın (68) arıza nedeniyle emniyet şeridinde park ettiği TIR'a, ardından da savrulup aynı yöne giden S.S. yönetimindeki Kamil Koç firmasının yolcu otobüsüne çarptı.

İhbarla bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR’ını tamir etmek için inen Neşri Atlay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer TIR'ın şoförü Resul Çakır da ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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Otobüsteki 4 yolcunun da hafif yaralandığı kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Neşri Atlay’ın cenazesinin memleketi Aksaray’da, 2 çocuk babası Resul Çakır’ın ise Bursa’nın Gemlik ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.