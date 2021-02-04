Bursa'da korku dolu anlar! Soygun anı görüntülendi

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Soygun olayı, saat 10.30 sıralarında Panayır Mahallesi, Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya vitrindeki altınları doldurdu. Ardından da geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde hızla içeri giren şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri Salih B.'ye doğrultup panik halinde altınları kutuya dolduruyor. Soyguncular giderken de kuyumcudaki kişi şoka girerek elindeki kutuyu uzatıyor.

Polis, 60 bin Tl değerinde altını alıp kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.