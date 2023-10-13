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Bursa'da kaçak göçmen operasyonu: Yakalanıp sınır dışı edildiler

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#Kaçak Göçmen#Operasyon#Bursa
Bursada kaçak göçmen operasyonu: Yakalanıp sınır dışı edildiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:30

Bursa'da polisin bir eve yaptığı baskında yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanıp, sınır dışı edildi.

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen 31 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

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#Kaçak Göçmen#Operasyon#Bursa

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