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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Bursa'da kaçak doğumhaneye baskın! Çok sayıda hamile kadın girince...

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Bursa'da kaçak doğumhaneye baskın! Çok sayıda hamile kadın girince...
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Bursa'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir apartmana baskın yaptı. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgiyle beşinci kata çıkan polis ekipleri, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı. Klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı. Baskında 1’i diş hekimi Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

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  • Bursada kaçak doğumhaneye baskın Çok sayıda hamile kadın girince...
  • Bursada kaçak doğumhaneye baskın Çok sayıda hamile kadın girince...
  • Bursada kaçak doğumhaneye baskın Çok sayıda hamile kadın girince...
  • Bursada kaçak doğumhaneye baskın Çok sayıda hamile kadın girince...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde bulunan Zafer Apartmanı’nda kaçak diş kliniği olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü.

Kapıların açılmaması üzerine polis, asansöre yöneldi. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, ama kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti. Ekiplerin çaldığı kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı.

ARAMA SÜRERKEN ÇOK SAYIDA HAMİLE KADIN GİRDİ

Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı.

DOKTOR VE 2 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Diş kliniğinde çalışan Mürfet E. ve Abdulmajid F. ile diş hekimi olduğu iddia edilen Ayham V. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaçak klinik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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