Bursa'da kaçak doğumhaneye baskın! Çok sayıda hamile kadın girince...
Bursa'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir apartmana baskın yaptı. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgiye beşinci kata çıkan polis ekipleri, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı. Klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı. Baskında 1’i diş hekimi Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.