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Bursa'da kaçak çikolata operasyonu! 'Sen bu çikolatayı yer misin?' sorusuna çikolatayı yiyerek cevap verdi

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#Bursa#Çikolata#Operasyon
Bursada kaçak çikolata operasyonu Sen bu çikolatayı yer misin sorusuna çikolatayı yiyerek cevap verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 09:48

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak çikolata üreten imalathaneye operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gazetecinin “Sen bu çikolatayı yer misin?” sorusuna şüpheli, çikolatayı yiyerek cevap verdi.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir depoya savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte baskın yaptı. İçeri giren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K.'nin (16) ruhsatsız ve hijyensiz ortamda kaçak çikolata imalatı yaptığını gördü.

Bursada kaçak çikolata operasyonu Sen bu çikolatayı yer misin sorusuna çikolatayı yiyerek cevap verdi

Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, bir gazetecinin “Sen bu çikolatayı yer misin?” sorusu üzerine imalat sahibi çekinmeden kameraların önünde kaçak çikolatayı yedi.

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Polis, 2 şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, depoya zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

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#Bursa#Çikolata#Operasyon

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