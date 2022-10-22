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Bursa’da indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler

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#BURSA#İzdiham#Açılış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 13:15

Bursa'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı. Bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek, kalabalığı dağıttı.

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Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Mağazanın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mağazanın açılışını durdurdu. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

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Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce trafik oluştu.

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

Vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğini sözlerine ekledi.

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

Bursa’da indirim izdihamı Birbirlerini ezdiler

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#BURSA#İzdiham#Açılış

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