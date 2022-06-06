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Bursa'da ilkokulda tepki çeken görüntüler: Dansözlü kutlama... Harekete geçildi

#Okul#Dansöz#Bursa

Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte dansözün sahne aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

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 Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.

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OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Okul#Dansöz#Bursa

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