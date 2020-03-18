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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Bursa'da hareketli anlar

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Bursa'da hareketli anlar
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BURSA'da, 2 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında balkondan kurtarılan ve dumandan etkilenen ev sahibi ile eşi, hastaneye kaldırıldı.

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  • Bursada evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
  • Bursada evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
  • Bursada evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
  • Bursada evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
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Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Eskikaraman Mahallesi'nde, Sezai Engin'e ait 2 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla evde mahsur kalan Sezai Engin ve eşi Zeynep Engin'i balkondan kurtardı.

Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Son dakika haber... Bursa’da yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi
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Dumandan etkilendiği belirlenen Sezai Engin ve Zeynep Engin ise sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursada hareketli anlar

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