Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da don zincirleme kazaya yol açtı: 11 araç birbirine girdi

#Bursa#Kaza#Don
Bursada don zincirleme kazaya yol açtı: 11 araç birbirine girdi

Bursa'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Aynı yönde seyreden 9 araç da duramayarak, birbirlerine çarparak, durdu. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursada don zincirleme kazaya yol açtı: 11 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılarak, trafik yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kaza#Don

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı