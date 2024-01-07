×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da dolandırıcıdan aldığı mesajla ikinci şoku yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnternet#Alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 10:17

Bursa’da tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kullanarak internet üzerinden hayali ürün satılarak onlarca kişinin dolandırıldığı iddia edildi.. Mağdurların gerçeği fark etmesi üzerine dolandırıcılardan gelen “Geçmiş olsun” mesajı pes dedirtti.

Haberin Devamı

Dolandırıcılar Bursa’nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya bildirdi.

İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisine birçok mağdurdan mesaj geldiğini belirten Gülenç, “Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar.

Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bursada dolandırıcıdan aldığı mesajla ikinci şoku yaşadı

 

Haberin Devamı

DOLANDIRDIKLARI VATANDAŞA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI ATTILAR

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur “Dolandırıldım sanırım” mesajı attı. Mağdura cevap olarak “Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim” yazan dolandırıcılara “Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum” mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi “Geçmiş olsun. Kolay gelsin” yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnternet#Alışveriş

BAKMADAN GEÇME!