×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da dehşete düşüren görüntü! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Evlilik#Hukuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 09:31

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otuz üç yaşındaki G.K., kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı kocası Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa itti. G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, ''Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Olay akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında G.K. kocası Y.U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

'BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU, ERKEK OLUN KARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı.

Haberin Devamı

Bursada dehşete düşüren görüntü Beni aldatmanın bedeli bu

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Olayla ilgi soruşturma başlattı.

Bursada dehşete düşüren görüntü Beni aldatmanın bedeli bu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Evlilik#Hukuk

BAKMADAN GEÇME!