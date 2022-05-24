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Bursa’da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti

#Bursa#Silah#İntihar
Bursa’da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti

Bursa’da bir şahıs tartıştığı kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların olay yerine çağırdıkları ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişi kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'nın merkez ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan E.T.Ç.(44) isimli şahıs ile D.K. (37) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında E.T.Ç., yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. E.T.Ç. ile D.K. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıkları ise, "Kadın ile erkeği görende tanıyanda yok. Silah seslerine duyduk zaten. Soran ambulansa ve polise haber verdik. Ambulans yaralıları alıp götürdü" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Bursa#Silah#İntihar

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