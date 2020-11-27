Son dakika haberler: Bursa'da dehşet! Cezaevindeki oğlunu görmek istemişti...
Bursa'da takisici Sadık Çayır, (57) oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu Alican Çayır’ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Çayır’a kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Çayır’ı Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak çalışmaları sürüyor.
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