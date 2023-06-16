Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli, kızının karne töreninde yakalandı

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Olay, salı günü saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından yaraladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ümit Ü., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin kızıyla ilgilenmediğini ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını öne sürdü. ​Yasemin Ü., tedavisinin ardından taburcu oldu.

polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ümit Ü., bugün sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Altı Eylül Ortaokulu’nda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Ümit Ü., okul çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Ü.'nün üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ümit Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)