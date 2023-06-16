×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli, kızının karne töreninde yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Okul#Polis
Bursada boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli, kızının karne töreninde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:05

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan Ümit Ü., ortaokul öğrencisi kızının karne törenine gelince yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, salı günü saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından yaraladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ümit Ü., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin kızıyla ilgilenmediğini ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını öne sürdü. ​Yasemin Ü., tedavisinin ardından taburcu oldu.

polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ümit Ü., bugün sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Altı Eylül Ortaokulu’nda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Ümit Ü., okul çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Ü.'nün üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ümit Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Okul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık